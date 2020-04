Presidente das Filipinas manda matar quem desrespeitar regras: "Vou enterrar-vos"

O Presidente das Filipinas anunciou, esta quinta-feira, que as autoridades têm ordem para matar aqueles que desrespeitem as regras impostas para evitar a propagação do novo coronavírus no país. Num discurso emitido na televisão, Rodrigo Duterte não teve problemas em deixar um sério aviso à população.

"Está a ficar cada vez pior. Por isso, aviso-vos para a seriedade do problema e vocês devem ouvir", começou por dizer.

"As minhas ordens para a polícia e para os militares são que, se houver problemas e se houver uma ocasião em que tenham de ripostar e as suas vidas estejam em perigo, matem-nos a tiro. Percebido? Mortos em vez de a causar problemas. Vou enterrar-vos", declarou.

Duterte reforçou a “seriedade” do problema e disse que já morreram 96 pessoas devido à pandemia no país, que tem 2.311 casos confirmados de covid-19.

O discurso do líder do país do sudeste asiático surgiu depois de se registarem vários confrontos nas ruas de Manila, que resultaram em várias detenções, pela alegada falta de apoios governamentais ao nível da alimentação.