Ex-marido de Camilla também está infetado com covid-19

Ex-marido de Camilla foi visto a cumprimentar com um beijo a princesa Anne.

Andrew Parker-Bowles, ex-marido de Camilla, duquesa da Cornualha, está infetado com covid-19.

Segundo o Telegraph, Andrew Parker-Bowles, de 80 anos, terá sido contagiado no Cheltenham Festival, que decorreu em Gloucestershire, entre 10 e 13 de março, e que contou também com vários membros da família real.

De acordo com o mesmo jornal, o ex-marido de Camilla foi visto a cumprimentar com um beijo a princesa Anne, com quem teve um romance, e durante o evento esteve muito próximo da sua filha, Zara Tindall.

Recorde-se que Andrew Parker-Bowles se divorciou de Camilla em 1995, após 22 anos de casamento. Em 2005, a duquesa da Cornualha casou com o príncipe Carlos, que também está infetado com covid-19.