Músico Adam Schlesinger morre aos 52 anos infetado com coronavírus

O músico cofundador da banda Fountains of Wayne Adam Schlesinger morreu, esta quarta-feira, aos 52 anos, na sequência de complicações relacionadas com a covid-19, confirmou o seu representante Josh Grier, à Associated Press.

Ficou conhecido por temas como Stacy's Mom e That Thing You Do - música usada no filme com o mesmo nome protagonizado por Tom Hanks, que lhe valeu uma nomeação para Óscar de melhor canção.

Foram várias as figuras públicas que recorreram às redes sociais para deixar notas de pesar pela morte do artista, desde Tom Hanks ao escritor Stephen King, passando pelos apresentadores Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, pela comediante Kathy Griffin, pelo ator Elijah Wood ou o músico Ted Leo.