Groundforce Portugal entra em layoff na sexta-feira

A Groundforce Portugal anunciou que vai recorrer ao layoff para 85,6% dos seus trabalhadores (no total de 2425 colaboradores). A medida entra em vigor na sexta-feira, dia 3, e vai vigorar por um período de 30 dias (que poderá ser alargado). A empresa acrescenta que esta medida “permite garantir que os postos de trabalho, para todos as funções e cargos, estão assegurados durante 60 dias após estas medidas (ou da extensão das mesmas)”.

Os funcionários incluídos nas regras do layoff simplificado passam a receber dois terços do ordenado, que será partilhado pela empresa (30%) e pela Segurança Social (70%). Apenas 324 funcionários (11,4% do total) ficarão a garantir as operações diárias, sem redução no seu salário. Dos restantes, 55 colaboradores (1,9% do total), das áreas de suporte e chefias operacionais, terão uma redução de 15% do período normal de trabalho e 14 colaboradores (0,5% do total), das áreas de suporte, ficarão em redução do período normal de trabalho, variável em função das necessidades operacionais e receberão 2/3 das remunerações fixas mensais.

Os diretores da empresa de apoio em terra terão uma redução de 20% do período normal de trabalho e os administradores executivos, voluntariamente, propuseram uma redução de 30% da sua remuneração.

A decisão foi apresentada pela comissão executiva aos representantes de todos os sindicatos e comunicada a todos os trabalhadores. Em comunicado, a Groundforce Portugal refere ter sido “fortemente afetada pela paragem de quase toda a toda a frota TAP durante todo o mês de abril, somando o decréscimo abrupto ocorrido em todas as escalas onde opera”, o que também ocorreu nas outras companhias aéreas com que a empresa colabora.