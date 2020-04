Número de doentes recuperados sobe para 68 depois de sete dias sem passar dos 43

O boletim da situação epidemiológica no país, divulgado esta quinta-feira pela DGS, revelou um aumento de 12% dos óbitos, que passaram de 187 para 209, ou seja morreram pelo menos 22 pessoas nas últimas 24 horas devido à covid-19.

Os casos confirmados de infeção subiram de 8251 para 9034, mais 783, o que representa um aumento de 9,5%.

Quanto ao número de doentes internados, são já 1042, uma subida de 43,55 em relação aos 726 hospitalizados que estavam registados no boletim anterior. Nos cuidados intensivos estão agora 240 pessoas.

A boa notícia é que o número de doentes recuperados finalmente aumentou para 68, depois de sete dias sem sair dos 43. Há ainda quase cinco mil pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 21798 contactos em vigilância das autoridades de saúde.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 5338 casos e 107 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 2207 casos e 44 óbitos. A região Centro regista 1161 casos e 55 mortos, o Algarve 164 casos e três vítimas mortais, o Alentejo tem 59 casos, os Açores 57 e a Madeira 48.

Veja o perfil dos casos confirmados:

52 meninos e 63 meninas com menos de 10 anos;

219 jovens entre os 10 e os 19 anos;

390 homens e 506 mulheres entre os 20 e 29 anos;

593 homens e 735 mulheres entre os 30 e 39 anos;

681 homens e 970 mulheres entre 40 e os 49 anos;

701 homens e 929 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

605 homens e 622 mulheres entre os 60 e 69 anos;

490 homens e 402 mulheres entre os 70 e os 79;

435 homens e 641 mulheres casos com mais de 80 anos.

óbitos:

2 mulheres entre os 40 e os 49 anos

6 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

16 homens e 2 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

30 homens e 15 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

73 homens e 63 mulheres com mais de 80 anos.