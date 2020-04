Putin alarga quarentena obrigatória até final de abril e garante pagamento de ordenados

Vladimir Putin decidiu, esta quinta-feira, alargar o período de quarentena obrigatória na Rússia até ao dia 30 de abril. Depois de ter sido anunciado que mais 771 casos de covid-19 foram confirmados, esta quinta-feira, no país. No total, há pelo menos 3548 pessoas infetadas com o novo coronavírus, o Presidente decidiu comunicar a sua decisão que tem como intenção "ganhar tempo para a tomada de medidas proativas".

"Tomei a decisão de prolongar o período sem trabalho até ao final do mês, isto é, até 30 de abril", afirmou Putin, garantido que os ordenados dos trabalhadores continuam garantidos. As declarações foram feitas através de uma conferência de imprensa, feita através de videoconferência e partilhada na estação televisiva russa RT.