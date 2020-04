Branko quer mostrar-nos o quão produtiva tem sido a sua quarentena

A sala do Teatro Tivoli BBVA estava praticamente esgotada para celebrar o 40.º aniversário de Branko, DJ e produtor, ex-Buraka Som Sistema, quando o concerto foi cancelado. Não querendo ser um desmanha prazeres, hoje, o produtor vai celebrar o seu aniversário com um concerto transmitido em direto do seu Instagram, às 22h30. "É uma sensação diferente estares a sentir a tua sala de estar e não fazeres a minima ideia de como é que o eco que estás a criar ali está a ser nas mais diversas salas de estar de Portugal e arredores", diz Branko ao i através do telemóvel., contudo, para o músico, esta nova maneira de assistir e ver concertos "tem tanto de estranho como de interessante".

"Acho muito interessante o que está a acontecer, o despir de uma série de adereços e camadas de produção como luzes ou maquilhagem e assumir mesmo a cara das pessoas, simplesmente a cantar, a tocar ou passar um momento a conversar com as pessoas que os seguem", explicou. "Neste momento, numa altura em que é tudo tão democrático, as pessoas escolhem as séries que querem ver, os filmes que querem ver, acho que só temos que adicionar aqui mais camadas de entretenimento. Acho que fazia falta e quanto mais opções houver melhor".

Nestas atuações caseiras,o objetivo de Branko é "criar, durante o tempo do concerto, um escape para tudo aquilo de mau que está a acontecer lá fora e para tudo aquilo que de negativo aparece nas notícias" e é essa a sua "missão" para a atuação desta noite, atuação esta cuja preparação tem sido feita graças ao tempo que está a passar em quarentena.

"A fase que estamos a viver agora ofereceu-nos a oportunidade para fazer algo que já não se faz muito. Ouvir um disco do início ao fim. Eu próprio sinto isso", confessa. "Seja a limpar a casa ou a cozinhar, vou buscar CD's meus antigos e coisas que já não ouvia há imenso tempo. Está a fazer-me super bem e, enquanto estou a chegar a este concerto de aniversário, através desta retrospectiva, daquilo que foi o meu consumo de música nos últimos anos, enquanto aproveito para conhecer música e discos novos".