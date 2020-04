Covid-19. Já há mais de 4500 vítimas mortais em França

O número de vítimas mortais ultrapassou as 4500 em França, de acordo com Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde francês. Nas últimas 24 horas registaram-se mais 471 mortes de pessoas infetadas com covid-19.

Existem 59105 pessoas infetadas com o novo coronavírus em França. Com a Páscoa a aproximar-se, o governo proibiu todas as viagens no território francês e para fora com o intuito de conter a propação da doença.

Das pessoas infetadas, 26246 pessoas estão internadas, das quais 6.399 pessoas estão em Unidade de Cuidados Intensivos.

12.488 já recuperaram do novo coronavírus no país.