Duas mulheres detidas no Algarve suspeitas de terem desmembrado um jovem

Um casal de turistas encontrou a cabeça do homem enquanto fazia um piquenique junto à cascata do Pego do Inferno, em Tavira. Horas depois, um corpo decapitado foi resgatado da base de uma arriba na outra ponta da região, em Sagres.

Duas mulheres foram detidas, esta quinta-feira, suspeitas de terem assassinado e desmembrado um jovem no Algarve, de acordo com um comunicado da Polícia Judiciária enviado às redações. Ambas são suspeitas da "autoria de um crime de homicídio qualificado e de um crime de profanação de cadáver".

Segundo a polícia, "entre os dias 20 a 25 de março de 2020 um cidadão português com 21 anos de idade foi desmembrado, tendo partes do corpo sido encontradas nas Zonas de Sagres e de Tavira".

A identificação e detenção das mulheres, com 19 e 23 anos, resultou de "investigação, desenvolvida ininterruptamente, desde o aparecimento de partes do corpo da vítima, na região de Tavira". Nenhuma das suspeitas apresenta antecedentes criminais e serão presentes a interrogatório Judicial onde serão aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.