No Centro onde ucraniano foi morto no aeroporto de Lisboa estavam menores

Ihor Homenyuk foi espancado durante 20 minutos, de acordo com o mandado de detenção.

No Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa onde um cidadão ucraniano terá sido morto por três agentes do SEF estavam menores, segundo avança esta quinta-feira o Público.

De acordo com o mandado de detenção, Ihor Homenyuk foi espancado durante 20 minutos, com recurso a murros, pontapés e um bastão.

Frases como "isto aqui é para ninguém ver", "agora ele está sossegado" ou "hoje já nem preciso de ir ao ginásio" foram referidas pelos três inspetores do SEF, acusados de agredir Ihor Homeniuk até à morte.

Os três agentes - Duarte Laja, Bruno Sousa e Luís Silva - foram detidos, colocados em prisao domiciliária e, de acordo com a Sábado, tentaram esconder o que se havia passado, escrevendo na ficha de entrada no Instituto de Medicina Legal que o ucraniano tinha sido encontrado na rua.