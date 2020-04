Enfermeiros na justiça por causa da falta de material

O Sindicato dos Enfermeiros entregou, quinta-feira, uma providência cautelar contra o Governo no Tribunal Administrativo do Círculo do Porto.

Em causa está, refere o sindicato, a falta de equipamento de proteção individual.

Nas últimas semanas têm sido vários os testemunhos de profissionais de saúde que não têm o material necessário ou são obrigados a adaptar outros materiais que não são os mais adequados.