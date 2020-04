Quase dez mil infetados. Já morreram 246 pessoas

O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta sexta-feira pela DGS, dá conta de que morreram 37 pessoas nas últimas 24 horas.

O número de óbitos associados à covid-19 aumentou 17,7% e é agora de 246 no total. Os casos confirmados subiram para 9886, mais 852 do que no boletim anterior, o que representa um aumento de 9,4%. A aguardar resultados laboratoriais estão ainda mais de cinco mil pessoas. Em vigilância das autoridades de saúde estão 22556 contactos.

Há 1058 doentes internados, dos quais 245 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mas cinco do que no último balanço. Já o número de casos recuperados mantém-se nos 68.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 5899 casos e 130 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 2347 casos e 51 óbitos. A região Centro regista 1286 casos e 61 mortes, o Algarve tem 179 casos e três mortos, o Alentejo 62 casos e uma morte, a primeira nesta região, os Açores 63 casos e a Madeira 50 casos.

Perfil dos casos confirmados:

68 meninos e 65 meninas com menos de 10 anos;

236 jovens entre os 10 e os 19 anos;

425 homens e 580 mulheres entre os 20 e 29 anos;

648 homens e 825 mulheres entre os 30 e 39 anos;

734 homens e 1.093 mulheres entre 40 e os 49 anos;

761 homens e 1.025 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

646 homens e 679 mulheres entre os 60 e 69 anos;

525 homens e 420 mulheres entre os 70 e os 79;

466 homens e 690 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

2 mulheres entre os 40 e os 49 anos

7 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

18 homens e 3 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

35 homens e 23 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

83 homens e 73 mulheres com mais de 80 anos.