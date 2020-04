Altice e Huawei unem-se para ‘ligar’ hospitais e famílias portuguesas

Empresas disponibilizam centenas de tablets aos hospitais para assegurar comunicações entre internados e profissionais de saúde com as suas famílias.

A Altice Portugal e a Huawei colocaram à disposição do Ministério da Saúde centenas de equipamentos de comunicações, de forma a permitir manter ligados milhares de portugueses, nomeadamente profissionais de saúde e doentes internados que, devido às circunstâncias criadas pela pandemia do novo coronavírus, se encontram atualmente privados de contactar com as suas famílias.

“Numa iniciativa conjunta, as empresas asseguram a tecnologia necessária para que milhares de portugueses possam manter-se remotamente mais perto dos seus entes queridos”, explicam as tecnológicas através de comunicado.

Foram disponibilizados “centenas de tablets com ligação de dados móveis 4G e infraestrutura Wi-Fi. À disposição dos hospitais ficam também dez sistemas de videoconferência para assegurar comunicação remota com parceiros e fornecedores".

“Impedidos de receber visitas, e estando privados do contacto com os seus familiares e amigos, os doentes internados passam assim a ter a oportunidade de estar mais próximos dos seus familiares e amigos através da tecnologia da Altice Portugal e da Huawei”, lê-se ainda no comunicado.