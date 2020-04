Cristina Ferreira usa sandálias que fazem sucesso entre os fãs. Estão à venda por 70 euros

Cristina Ferreira utilizou, durante programa desta quinta-feira, na SIC, umas sandálias que fizeram sucesso entre os fãs e acabou por revelar que fazem parte da sua mais recente coleção de sapatos.

"Muitas pessoas me perguntaram hoje pelas sandálias que usei no programa. São estas. E esta foi a foto que tiramos, em fevereiro, para a campanha", começou por referir, numa publicação partilhada no Instagram.

"Tenho saudades de muitas coisas que o isolamento não me permite agora. Mas a que está no topo é voltar à água da minha Ericeira", concluiu.

As sandálias estão à venda no site da marca e custam 69,90€.