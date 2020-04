Países Baixos com 148 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

País é o sexto no mundo com mais mortes pelo novo coronavírus por milhão de habitantes.

O Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente holandês deu nesta sexta-feira conta de que, só nas últimas 24 horas, morreram 148 pessoas com covid-19, elevando o total de baixas para 1.487.

Também nesta sexta-feira foram registados 1.026 novos casos, o que eleva o total de infetados desde o início da pandemia para 15.723. De momento, estão internadas 6.286 pessoas.

Depois de San Marino, Espanha, Itália, Andorra e Bélgica, os Países Baixos são, de acordo com a análise de dados do agregador Worldometer, o sexto país do mundo com mais mortes (87) por covid-19 por milhão de habitantes.