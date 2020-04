Sobe para 46 o número de casos de covid-19 em agentes da PSP

Seis técnicos sem funções policiais da PSP também estão contaminados com o novo coronavírus.

A PSP divulgou esta sexta-feira que 52 profissionais desta força de segurança estão infetados com o novo coronavírus, 46 dos quais agentes e ainda seis técnicos sem funções policiais.

"Seguindo os protocolos em vigor, outras pessoas que mantiveram contato direto permanente e ou partilham o mesmo espaço de trabalho com os contaminados, são de imediato sinalizadas às autoridades de saúde e, por indicação destas, encaminhadas para isolamento, encontrando-se hoje menos de quatro centenas em confinamento obrigatório/vigilância ativa", pode ler-se em comunicado.

A PSP anunciou ainda que 207 polícias "que se encontravam em isolamento já regressaram ao serviço" e 43 obtiveram resultado de "contágio negativo" após apresentarem sintomatologia suspeita.

"Desde dia 30 de março que nenhuma Esquadra se encontra em plano de contingência, i.e., temporariamente encerrada ou a executar a missão quotidiana com apoio permanente de outra(s) subunidade(s)", avançou ainda a PSP.

A Divisão de Psicologia está a garantir o acompanhamento próximo de todos os casos de covid-19, com 12 psicólogos dedicados. "Neste âmbito, procede-se à avaliação do estado emocional, contexto psicossocial e eventuais vulnerabilidades associadas em situações de isolamento profilático ou diagnóstico positivo. Procede-se, adicionalmente, a psicoeducação ajustada à necessidade e apoio na gestão familiar, sobretudo quando existem filhos menores", lê-se no comunicado.