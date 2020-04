Jovens com menos de 20 anos em confinamento obrigatório na Turquia

Os jovens com menos de 20 anos ficam em confinamento obrigatório a partir deste sábado na Turquia, segundo anunciou o presidente turco, Recep Erdogan.

"No nosso país, as pessoas com menos de 20 anos, ou seja as que nasceram depois de 1 de janeiro de 2000, não terão o direito de sair à rua", sublinhou Erdogan, numa declaração ao país.

Esta medida vem reforçar aquilo que está a ser implementado na Turquia no combate ao novo coronavírus. As pessoas com mais de 65 anos já haviam sido sujeitas a confinamento obrigatório, bem como as pessoas que sofrem de doenças crónicas.

Além disso, quanto à circulação, as viaturas não vão poder entrar nem sair de 31 cidades, entre as quais Istambul e a capital Ancara.

Turquia já regista 425 mortes e mais de 20 mil casos confirmados de covid-19. As escolas estão encerradas e os voos suspensos, O parlamento turco está agora a analisar a medida que procura libertar 90 mil reclusos.