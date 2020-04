“Esta é uma crise sem precedentes, que requer respostas sem precedentes”, afirma diretor-geral da OMS

Tedros Ghebreyesus afirmou ainda, em conferência de imprensa, que os cuidados de saúde para pacientes com covid-19 deveriam ser dados por todos os países gratuitamente, sem olhar “aos seguros de saúde, nacionalidade ou residência”.

O diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta aos países que estes não olhassem a custos nos acessos aos cuidados de saúde para pacientes com covid-19, e que estes cuidados deviam fornecidos de forma gratuita sem olhar “aos seguros de saúde, nacionalidade ou residência”. “Esta é uma crise sem precedentes, que requer respostas sem precedentes” afirmou, em conferência de imprensa, Tedros Ghebreyesus, alertando que os países que não o fizerem estão a “prejudicar-se a si próprios e a colocar a sociedade me risco”.

Tedros Ghebreyesus alertou ainda para que o combate à pandemia não seja motivo para deixar de lado outros aspetos da saúde mundial, como a erradicação de doenças como a poliomielite. O diretor-geral da OMS alertou ainda as autoridades de cada país para que o combate à violência doméstica não fique parado, já que o isolamento social pode afetar, sobretudo, “mulheres em relações abusivas e crianças" que se veem privadas de contactos sociais.

Também a diretora do programa de emergências sanitárias da organização chamou a atenção para o facto de haver “cada vez mais pessoas dos grupos etários mais jovens, nas faixas dos 30, 40 ou 50 anos, que estão nos cuidados intensivos e que estão a morrer”. Maria Van Karkhove salientou ainda que estes registos não significam uma mudança no padrão da doença, mas sim que "ainda falta algum tempo antes de entendermos como é a mortalidade nos diferentes países", já que comparar as taxas de mortalidade é “difícil e enganador”.

Já na quarta-feira Tedros Ghebreyesus sublinhou que mesmo os investigadores não sabiam tudo acerca do vírus já que esta é a primeira pandemia provocada por um coronavírus, “cujo comportamento não é realmente conhecido”.