Nova Iorque ultrapassou os 100 mil casos confirmados de covid-19

Esta sexta-feira também foi o dia em que o estado ultrapassou os 10 mil casos confirmados em 24 horas. São agora 102 863 o número de casos confirmados com a covid-19. Só a cidade de Nova Iorque tem 57 159 casos - perto de um quarto dos casos em todo o país.

As autoridades de Nova Iorque alertam que o dia "D" está próximo, enquanto o estado ultrapassou o patamar dos 100 mil casos confirmados com o novo coronavírus. Desprovidos de ventiladores, o governador Andrew Cuomo deu ordens para que os hospitais de toda a região os redistribuíssem para as zonas mais afetadas.

"Não vou deixar as pessoas morrerem porque não redistribuímos ventiladores", disse Cuomo em conferência de imprensa esta sexta-feira, onde também apresentou o balanço de de casos e número de mortes. De quinta para sexta-feira, morreram 562 com a covid-19. Na segunda, somavam-se 1000 vítimas mortais no estado, mas esta sexta-feira Nova Iorque estava prestes a chegar às 3000: cifrou-se em 2935 mortes.

Esta sexta-feira também foi o dia em que o estado ultrapassou os 10 mil casos confirmados em 24 horas. São agora 102 863 o número de casos confirmados com a covid-19. Só a cidade de Nova Iorque tem 57 159 casos - perto de um quarto dos casos em todo o país.