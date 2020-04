Morreram 809 pessoas nas últimas 24 horas em Espanha devido à covid-19. Um número ainda elevado mas que é o registo diário mais baixo dos últimos oito dias. No total, de acordo com as autoridades de saúde espanholas, o novo coronavírus já fez 11.744 vítimas mortais no país.

O número de infetados subiu para 124.736, com 7.026 novos casos registados.

Dos infetados, 34.219 já recuperaram.