"A idade não é um critério. Ninguém vai pôr o critério de que este doente é mais idoso e por isso tem de se optar por um mais novo"

Se for preciso chegar ao racionamento de cuidados, quais são as regras?

Não há racionamento de cuidados.

Não há neste momento, mas em Itália houve, se chegarmos a um ponto limite em que a questão se coloque...

Não é racionamento, é racionalização quando muito, que é diferente. Nos cuidados intensivos existem práticas clínicas muito bem definidas. Queremos salvar vidas e o que é preciso ter presente é que a idade não é garantidamente um critério.

Quais são os critérios?

Existem critérios clínicos, há diferentes tipos de ventilação. Por vezes ventilar invasivamente um determinado tipo de doente com determinada patologia pode ser pior, mais agressivo, que outro tipo de tratamento em UCI como oxigenoterapia de alto fluxo. São critérios clínicos que estão bem definidos. Ninguém vai pôr o critério de que este doente é mais idoso e por isso tem de se optar por um mais novo.

Dizia-nos um psicólogo do São João que as famílias já têm esse receio, veem as notícias.

Esqueça isso. A idade não é um critério. Não sou intensivista, sou de outra área de Medicina, mas isso está muito bem definido.