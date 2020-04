Chuva deixa dez distritos em alerta amarelo

Dez distritos estão sob aviso amarelo este domingo devido à chuva sentida no país, especialmente na região norte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Segundo o alerta, os distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão em aviso amarelo.

O aviso está em vigor até às 21h00 deste domingo e refere que este domingo será marcado por "céu em geral muito nublado", "chuva, por vezes forte e persistente" e "vento por vezes forte no litoral nas terras altas".

A temperatura máxima vai variar entre os 20 graus, em Faro e Santarém e os 11 graus, na Guarda. No continentel, as temperaturas não vão baixar dos 8 graus, na Guarda, mas também não deverão ir além dos 15 graus (máxima de Faro).