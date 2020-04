Idoso infetado com covid-19 celebra 100 anos no São João do Porto. E médicos não deixaram data passar em branco

Luciano, um idoso com 99 anos, foi internado no Hospital de São João, no passado dia 24, infetado com covid-19. E acabou por celebrar os 100 anos de vida internado na unidade hospitalar. Apesar da situação complicada, os profissionais de saúde do Serviço de Doeças Infeciosas do Centro Hospitalar Universitário São João não puderam deixar de celebrar a data, apesar da situação.

O idoso teve direito a um bolo e o filho de uma enfermeira do hospital fez um desenho a desejar-lhe os parabéns, que esta lhe entregou, deixando-o "emocionado e feliz", de acordo com o relato de uma enfermeira do serviço. Para Marlene Teixeira "é um orgulho enorme fazer parte de uma equipa tão dedicada, que não deixa de prestar um serviço altamente qualificado e humanizado, mesmo perante a situação pandémica que vivemos".

Apesar de os idosos serem um dos grupos onde o vírus normalmente tem mais efeitos negativos, depois de entrar no hospital da região norte com um quadro clínico reservado, Luciano encontra-se estável e de acordo com os profissionais de saúde pode ter alta em breve.