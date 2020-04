Mais mortes mas menos casos de covid-19 na Alemanha

País conta já com mais de 91 mil pessoas contaminadas com o novo coronavírus.

O aumento do número de casos confirmados de covid-19 na Alemanha abrandou este domingo, mas registam-se mais mortes do que nas últimas 24 horas.

O país conta já com 91.714 pessoas contaminadas com o novo coronavírus, um crescimento de 5.936 infetados desde o dia de ontem, e 1.342 óbitos, mais 184 do que este sábado.

Os estados alemães da Baviera e da Renânia do Norte-Vestefália, com 23.846 e 18.735 casos do novo surto, respetivamente, são as zonas da Alemanha com mais infetados.

"Quando a primeira fase da ajuda de emergência terminar, vamos precisar de um programa vital de estímulo económico de tamanho semelhante", sublinhou o líder do governo bávaro, Markus Söder, numa entrevista ao jornal alemão 'Bild am Sonntag'.

Em Portugal, recorde-se, o novo coronavírus já fez 266 mortes e 10.524 casos confirmados.