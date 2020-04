Há mais de 11.000 casos confirmados em Portugal. 180 das vítimas mortais têm mais de 80 anos

Este domingo, foram confirmados 11.278 casos confirmados do novo coronavírus em Portugal, mais 754 do que nas últimas 24 horas. Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, o número de vítimas mortais subiu também para 295, o que representa uma taxa de letalidade de 2,6% no país.

Mais de 180 óbitos são pessoas com mais de 80 anos, constatou Marta Temido. Em pessoas com mais de 70 anos, a taxa de letalidade é de 10,6%, afirma a ministra da Saúde.

Das pessoas infetadas, 1080 estão hospitalizadas, das quais 267 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos.

O número de recuperados mantém-se igual: 75 pessoas recuperaram da covid-19 em Portugal. Há 23.209 casos em vigilância pelas autoridades de saúde e 4.962 pessoas aguardam resultado laboratorial.

Perfil dos casos confirmados:

81 meninos e 81 meninas com menos de 10 anos;

123 jovens rapazes e 153 entre os 10 e os 19 anos

487 homens e 692 mulheres entre os 20 e 29 anos;

738 homens e 933 mulheres entre os 30 e 39 anos;

826 homens e 1.232 mulheres entre 40 e os 49 anos;

863 homens e 1.170 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

714 homens e 777 mulheres entre os 60 e 69 anos;

580 homens e 479 mulheres entre os 70 e os 79;

532 homens e 817 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

3 mulheres e 1 homem entre os 40 e os 49 anos

2 homens e 6 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

21 homens e 6 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

42 homens e 24 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

98 homens e 92 mulheres com mais de 80 anos.

