Assembleia Feminista Lisboa lança campanha para ajudar vítimas de violência doméstica: "Vai à farmácia e pede a Máscara-19"

Em França, foi criado um código para salvaguardar as pessoas que são vítimas de violência doméstica, numa altura em que o Governo aconselha a ficar em casa o máximo tempo possível e evitar saídas para combater a propagação da covid-19. Qualquer mulher que esteja a sofrer de qualquer tipo de abuso pode dirigir-se a uma farmácia e dizer "Máscara-19", uma expressão criada para alertar os demais para situações de abusos.

O ministro do Interior francês disse que, só em Paris, foi registado um aumento de 36% no número de intervenções da polícia em casos de violência de género, depois da quarentena obrigatória ter sido imposta.

Graças a este código, uma mulher deixou de sofrer abusos por parte do marido. A vítima entrou numa farmácia na cidade de Nancy, em França, no passado domingo, mas não foi para pedir nenhum medicamento. A mulher utilizou a expressão máscara 19 quando se dirigiu ao farmacêutico. Momentos depois, o marido foi detido por violência doméstica, relatou a CNN.

Apesar do Governo português ter lançado várias medidas ajudar a combater a violência doméstica, incluindo uma linha para a qual as vítimas podem mandar mensagens escritas a pedir ajuda, através do número 3060, a Assembleia Feminista Lisboa lançou uma campanha para que a expressão "Máscara-19" se torne também uma forma de ajudar as vítimas de violência doméstica em Portugal, numa altura em que os casos reportados têm aumentado. E os farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário de São João decidiram juntar-se à campanha. Veja o apelo na fotogaleria.