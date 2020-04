Covid-19. Irão vai retomar parte da atividade económica

O Presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse este domingo que o país ia retomar as atividades económicas de “pouco risco”, de forma cautelosa, no dia 11 de abril, apesar de o país estar a lidar com o pior surto de covid-19 no Médio Oriente.

Rouhani, que fez o anúncio pela televisão, não especificou que tipo de atividades são essas. Mas disse que a suspensão das atividade de "alto risco", como as escolas, universidades e outros eventos sociais, culturais, desportivos e religiosos ia ser estendida até 18 de abril.

O número de mortes devido à covid-19 no Irão aumentou este domingo para 3 603, contabilizando 59 226 casos confirmados, segundo o ministério da Saúde.