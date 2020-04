Mais de 1200 mortes em 24 horas nos EUA

País com mais casos confirmados no mundo.

Os Estados Unidos registaram, este domingo, mais de 1.200 mortes de covid-19 em 24 horas, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O número total de óbitos associados ao novo coronavírus desde o início da pandemia nos EUA é agora superior a 9 mil, havendo já mais de 337 mil infetados, o que faz com que seja o país com mais casos confirmados no mundo.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, reagiu no twitter ao último balanço: “Estamos a aprender muito sobre o inimigo invisível. É duro e inteligente, mas somos mais duros e inteligentes!”.

No total, o coronavírus já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.