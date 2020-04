O Hospital de Santa Marta passou a estar mais vocacionado para outras patologias que não a covid-19.

Agora, aquela unidade hospitalar está a fazer sobretudo urgências, designadamente cardíacas, porque “é preciso dar resposta às situações instáveis de enfarte agudo do miocárdio, de insuficiência cardíaca”, explicou Rui Cruz Ferreira, diretor do serviço de cardiologia do hospital, citado pela Lusa.