Tigre de zoo em Nova Iorque testa positivo para novo coronavírus

Um tigre do jardim zoológico do Bronx em Nova Iorque acusou positivo num teste ao novo coronavírus. O animal, segundo a própria intituição, terá sido contagiado por um funcionário assintomático.

Este tigre malaio, de quatro anos, a sua irmã, dois tigres siberianos e três leões manifestam tosse seca, um dos sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus.

A informação foi confirmada pelo Jardim Zoológico em comunicado, no qual é referido que se espera a total recuperação de todos estes animais.

"Testámos o felino e tomámos todas as precauções e asseguramos que qualquer conhecimento adquirido sobre a covid-19 contribuirá para a compreensão deste novo coronavírus no mundo", cita a AFP.

"Apesar de o seu apetite ter diminuído, os felinos do zoo do Bronx estão bem devido aos cuidados veterinários e permaneçam despertos e interativos com os seus guardas", lê-se ainda no comunicado.

"Não sabemos como se irá desenvolver esta doença entre os grandes felinos porque as diferentes espécies podem reagir de forma diferente às novas infeções, mas vamos continuar a vigiá-los de perto e a antecipar um completo restabelecimento".

O jardim zoológico do Bronx sublinhou ainda que estão em vigor medidas preventivas para os guardas e para todos os felinos dos zoos da cidade.

Os quatro zoos e o aquário de Nova Iorque estão encerrados desde o dia 16 de março.