Nas últimas 24 horas, morreram 637 pessoas de covid-19 em Espanha, este é o número diário mais baixo desde 24 de março.

No total, o país vizinho, o segundo no mundo com maior número de infetados, tem agora mais de 135 mil casos confirmados, dos quais mais de 13 mil são vítimas mortais.