Casal ‘batiza’ gémeos recém-nascidos de Corona e Covid

Mãe diz que nomes a vão ajudar a recordar as dificuldades que passou durante o confinamento.

Um casal indiano decidiu chamar aos seus gémeos recém-nascidos Corona e Covid. Os bebés, um menino e uma menina, nasceram a 27 de março, em plena pandemia, e os pais quiseram tornar o dia ainda mais inesquecível.

“O parto não foi fácil e, por isso, eu e o meu marido queríamos tornar o dia memorável”, explicou a mãe, para quem a escolha de nomes serve para recordar as dificuldades pelas quais passou durante o confinamento.

Os próprios profissionais de saúde que estiveram com o casal e coms as crianças no hospital adotaram logo os nomes quando se referiam aos gémeos, o que também ajudou os pais a fazerem a escolha definitiva para Corona e Covid.

A mãe, de 27 anos, reconhece que o novo coronavírus a assusta e que é perigoso, mas escolhe também ver o outro lado. O receio da doença obrigou as pessoas a focarem-se em adotar melhores hábitos de higiene.