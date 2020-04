“André Ventura anda a brincar às casinhas”

Francisco Louçã acusa deputado do Chega de apostar em "jogos políticos" enquanto mo país está a enfrentar uma pendemia

Francisco Louçã acusa André Ventura de ter enganado os eleitores e de andar “a brincar às casinhas” enquanto o país está a enfrentar a pandemia.

Num texto sobre a demissão de Ventura, nas redes sociais, o ex-coordenador do Bloco de Esquerda considera que o deputado do Chega “enganou os eleitores, prometendo-lhes ‘dar o exemplo’ sendo deputado em exclusividade, mas está a acumular com um cargo num escritório de advogados especialista em ajudar clientes ricos nas suas manobras fiscais”.

Francisco Louçã resume a demissão de André Ventura a “jogos políticos” e lamenta que o deputado do Chega esteja preocupado em reforçar o seu poder internamente numa altura em que o país está concentrado em prevenir a propagação da Covid-19.

“Temos portanto uma emergência e o dr. Ventura entretém-se com jogos políticos para reforçar o seu poder no seu partido. Quer proteger a sua carreira, a começar pela sua candidatura presidencial, que parece que não entusiasmou aquela gente que é 'o pior que a vida política tem'. Quando um dia lhe perguntarem onde esteve durante o Covid, o dr. Ventura tem uma resposta: esteve a brincar às casinhas”, escreve o ex-deputado bloqiosta.