Covid-19. CTT recuam e já não vão distribuir dividendos este ano

Os CTT anunciaram a intenção de recuarem na distribuição de dividendos este ano, referentes aos resultados de 2019. Em nota enviada à CMVM, os correios justificam a decisão com o contexto atual e a necessidade de terem "reservas de liquidez" para o longo prazo.

Os CTT vão cancelar o pagamento de dividendos referentes aos resultados de 2019. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT anunciaram a intenção de recuar na distribuição de dividendos no valor de 11 cêntimos por ação, na sequência dos efeitos económicos que se anteveem devido à pandemia da covid-19.

"Dada a incerteza económica e ainda pouco clara noção da gravidade da crise da covid-19, e apesar da sólida posição do Balanço de que a empresa dispõe atualmente, o conselho de administração considerou relevante, tanto para a empresa como para os seus stakeholders, reverter a sua intenção de propor à Assembleia Geral de Acionistas um dividendo de 0,11 euros por ação, anteriormente divulgada ao mercado", lê-se no comunicado.

Na nota enviada à CMVM, os CTT acrescentam que "esta ação reforça as reservas de liquidez da empresa e permite-lhe apostar na resiliência e sustentabilidade do negócio no longo prazo".

Esta decisão vai, aliás, ao encontro das intenções da Comissão de Trabalhadores dos correios, que já havia criticado publicamente a distribuição de dividendos no atual contexto. “Esses 16,5 milhões serão bem mais úteis se ficarem na empresa, neste quadro de crise, provocada pela covid-19, cujo impacto nas receitas da empresa será inevitável e extremamente negativo”, afirmaram, na semana passada, em comunicado.

Os CTT mantêm os serviços de correio, encomendas e financeiros a funcionar em pleno, mas alertam para a previsão de quedas nos rendimentos do correio, encomendas e serviços financeiros durante os próximos meses. Entretanto, a Assembleia Geral Anual da empresa agendada para dia 21 foi adiada para dia 29 de abril e será realizada à distância, através de meios digitais.