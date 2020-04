Ordem dos Médicos e dos Farmacêuticos criam conta solidária para apoiar profissionais de saúde

A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da Apifarma (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica) e de outras instituições criaram uma conta solidária para apoiar os profissionais de saúde que estão na linha da frente a combater a covid-19, apelidade de “Todos Por Quem Cuida”.

Esta iniciativa oferece a oportunidade a qualquer pessoa, individual ou coletiva, de realizar donativos financeiros ou de equipamentos hospitalares, equipamentos para proteção individual e outros materiais determinantes para a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos portugueses.

"Este movimento responde a um apelo nacional e materializa a resposta de todos os que desejam apoiar quem cuida, reconhecendo que esta crise só será ultrapassada com a participação, a solidariedade e a união de todos", pode ler-se numa nota enviada ás redações. "Com esta iniciativa, as Ordens dos médicos e dos farmacêuticos e a indústria farmacêutica pretendem assegurar que todos os profissionais trabalhem protegidos e com acesso aos equipamentos e dispositivos necessários para salvar vidas e proporcionar os melhores cuidados a todos os doentes com covid-19, mas também aos que continuam a precisar de assistência por outras patologias", acrescentam.

No comunicado sublinha-se ainda as doações por parte de algumas celebridades como o apresentador de televisão Manuel Luís Goucha, o ex-jogador de futebol Luís Figo e o músico João Gil.

Os contributos podem concretizar-se através de Transferência Bancária para a Conta Solidária “Todos Por Quem Cuida”, que tem os seguintes dados:

· Conta CGD número 0646 017662 930

· IBAN PT50 0035 0646 00017662 930 21

· NIB 0035 0646 00017662 930 21

Os donativos em espécie e os pedidos de apoio podem ser comunicados à Comissão de Acompanhamento através dos endereços de correio eletrónico todosporquemcuida@ordemdosmedicos.pt e todosporquemcuida@ordemfarmaceuticos.pt.