John Taylor dos Duran Duran infetado com Covid-19

John Taylor, baixista dos Duran Duran, revelou nas redes sociais que há cerca de três semanas atrás testou positivo para a Covid-19. O comunicado do músico britânico foi partilhado nas redes sociais da banda.

"Talvez por ser um homem, de 59 anos, robusto - ou pelo menos quero acreditar que sim - fui abençoado com um caso mais leve de Covid-19. Depois de ter passado uma semana com aquilo a que eu chamaria de gripe mais carregada, "uma gripe turbo". Acabei por sair dessa fase e agora sinto-me bem. Tenho de admitir que a quarentena também ajudou à minha recuperação", escreveu o músico. "Decidi falar sobre isto para responder ao medo generalizado provocado pela pandemia, sendo que parte desse medo é totalmente justificado. O meu coração está com todos os que tiveram de lidar com perdas e com a dor real. Mas também quero que saibam que este vírus não é sempre um assassino e que podemos vencer isto juntos".

"Mal posso esperar por voltar ao palco, para partilhar nova música, amor e alegria", acrescentou e termina o texto com um apelo aos seus fãs. "Fiquem seguros, mantenham-se ligados e sejam criativos".

Os Duran Duran iriam atuar em junho no Rock in Rio Lisboa, contudo, devido à situação de pandemia, a organização adiou a nona edição do festival para 2021.