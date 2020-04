Jogador do Benfica apanhado a conduzir sem carta de condução

David Tavares, médio do Benfica, foi detido e levado para a esquadra por estar a conduzir sem carta de condução, este domingo no Túnel do Grilo, em Lisboa.

O jovem de 21 anos foi mandado parar numa operação da Polícia de Segurança Pública, que verificava se os condutores tinham motivo válido para circular durante o estado de emergência, devido ao novo coronavírus.

O clube da Luz já reagiu e diz estar a acompanhar a ocorrência, acrescentando que David Tavares "sempre pautou a sua conduta da forma mais positiva".