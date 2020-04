Covid-19. Mais de 33 mil empresas já requereram layoff

Mais de 33 mil empresas já recorreram, até esta segunda-feira, ao regime de layoff simplificado criado pelo Governo, para proteção dos postos de trabalho em empresas que suspenderam a atividade ou tiveram uma quebra no volume de faturação durante a pandemia de covid-19. Este número significa um aumento em cerca de mil empresas, em comparação com os dados divulgados no passado sábado.

O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em declarações à SIC Notícias. “Neste momento, já temos mais de 33 mil empresas que se candidataram ao layoff simplificado em que procurámos apoiar a manutenção dos postos de trabalho num momento critico em que muitas empresas tiveram que encerraram ou deixaram de ter volume de faturação”, disse a ministra.

Até ao passado sábado, o número de empresas que tinha requerido layoff era de 31.914. Em comunicado, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social adiantou que “O número de trabalhadores por conta de outrem declarado em fevereiro pelo conjunto daquelas empresas correspondia a um universo de 552 mil trabalhadores”. Nessa altura, a maior parte dos pedidos foram apresentados por microempresas, com 10 ou menos trabalhadores (cerca de 74%) e pequenas empresas com menos de 50 trabalhadores (cerca de 20%).

Lisboa (7398) e Porto (6604) eram as regiões que lideravam a tabela dos pedidos de layoff.