O ator norte-americano Jay Benedict, de 68 anos, morreu, esta semana, devido à covid-19, confirmou a sua agência.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido cliente, Jay Benedict, que perdeu a batalha contra a covid-19 [no sábado]".

Jay Benedict desempenhou de Rich Twit em o Cavaleiro das Trevas Renasce, da trilogia de Batman de Christopher Nolan, e em Aliens, o filme de James Cameron da saga Alien.