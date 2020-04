Covid-19. Reino Unido já ultrapassou os 5000 mortos

O Reino Unido já ultrapassou a barreira dos 5000 mortos devido à covid-19, de acordo com as autoridades de saúde inglesas. No total, 5373 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus, das quais 439 morreram nas últimas 24 horas. Até esta segunda-feira, foram confirmados 51608 casos de pessoas infetadas, mais 3802 do que no balanço anterior.

Os números das mortes referem-se a pacientes diagnosticados que morreram nos hospitais até às 17h00 horas da véspera. O número de pessoas infetadas inclui os diagnósticos feitos até às 9h00 horas de hoje.

Estas estatísticas não incluem mortes fora do hospital, como por exemplo, os utentes que morrem em lares de idosos não fazem parte do boletim diário. Algumas mortes também podem não ter sido registadas no sistema dentro do tempo necessário, logo o número pode não estar completamente certo, de acordo com as autoridades de saúde britânicas.