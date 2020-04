Ronaldinho filma-se na prisão (com vídeo)

É mais um vídeo que já se tornou viral: Ronaldinho filmou-se no Agrupación Especializada, prisão onde está detido há precisamente um mês (desde o passado dia 6 de março), no Paraguai, por uso de documentos falsos.

Nas imagens, o ex-jogador surge ao lado do recluso Pablo César Morales, um polícia acusado e condenado por proteger traficantes de droga no norte do país.

"Olá família Moraes! Estou aqui com meu companheiro, o meu atacante, Pablo. E, bom... Joga muito bem. Estamos juntos! Em breve, vamos jogar outra vez juntos", diz o antigo futebolista numa mensagem dirigida à família do seu colega no estabelecimento prisional.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que surgem imagens do craque brasileiro na prisão, onde festejou o seu 40.º aniversário.