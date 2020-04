10 Years with Hayao Miyazaki disponível gratuitamente na internet

O documentário, dividido em quatro partes, que acompanha o processo criativo do realizador japonês foi disponibilizado no site da NHK World.

10 Years With Hayao Miyazaki, série documental que estreou em 2019, procura oferecer mais pormenores aos fãs do realizador japonês responsável por filmes como A Viagem de Chihiro e Princesa Mononoke.

Para além de explorar o processo criativo de Miyazaki, um dos responsáveis pela criação dos Studio Ghibli, o mais conhecido estúdio de animação japonesa, esta série também apresenta um importante foco na vida pessoal do cineasta, nomeadamente através das suas reflexões sobre envelhecer, a sua relação com o filho, Gorō Miyazaki, e também mostra como é que o estúdio foi capaz de lidar com o desastre nuclear de 2011.

Cortesia da NHK World, serviço de rádio e televisão internacional da empresa estatal japonesa, este documentário, realizado por Kaku Akurawa, pode ser visto neste link.

Apesar de ter anunciado que se ia retirar em 2013, depois de The Wind Rises, o Studio Ghibli confirmou que Miyazaki vai regressar ao ativo e que está a trabalhar num, Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (How Do You Live?). Poucos detalhes foram revelados sobre o filme que está planeado estrear entre 2021 e 2022.