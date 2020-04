Ministério do Mar proíbe pescas durante o fim de semana

O Ministério do Mar proibiu a realização da atividade pescatória durante o fim de semana a partir do dia 10 de abril até dia 31 de maio, de acordo com um comunicado enviado às redações. Esta decisão tem como objetivo ajudar a "atenuar os impactos sociais e económicos no setor" e assim garantir condições de trabalho e rendimentos aos pescadores, devido à crise sentida pelo surgimento da covid-19.

"Com a publicação desta portaria do Ministério do Mar, é interdita a captura, a manutenção a bordo e a descarga de pescado em portos do continente durante o período compreendido entre as 22:00 horas de sexta-feira e as 24:00 horas de segunda-feira, de 10 de abril a 31 de maio", pode ler-se na nota, onde acrescentam que "podem ser autorizadas exceções, em situações muito específicas".