África do Sul. Polícia detém noivos, pastor e 40 convidados em casamento não autorizado

O país proibiu o ajuntamento de pessoas, devido à covid-19. No entanto, este casal ignorou as medidas. Um vídeo do momento em que a noiva entra no carro da polícia e o noivo a ajuda a levantar a cauda do vestido está a tornar-se viral nas redes sociais.

Um casal sul-africano decidiu ignorar as medidas tomadas pelo Governo de confinamento obrigatório, com o intuito de conter a propagação da covid-19, e organizou uma cerimónia para celebrar o seu matrimónio, no passado domingo.

A festa celebrou-se em KwaZulu-Natal mas não durou muito tempo. A polícia foi avisada sobre a celebração da cerimónia e acabou por se dirigir ao local e deter não apenas os noivos, como também o pastor e os 40 convidados. Todos foram levados para uma esquadra e acusados de crime de desobediencia.

Um vídeo do momento em que a noiva entra no carro da polícia e o noivo a ajuda a levantar a cauda do vestido está a tornar-se viral nas redes sociais.

A África do Sul tem mais de 1600 casos confirmados de covid-19 e 11 óbitos confirmados. Há duas semanas que a população está em confinamento obrigatório, e são permitidas apenas deslocações essenciais, como idas ao supermercado, trabalho ou a instituições de saúde.