Perante 24 milhões de pessoas, a rainha prometeu: “We will meet again”

Face à pandemia de covid-19, a Rainha Isabel II, que tem estado em isolamento por fazer parte do grupo de risco, fez um raro discurso à nação a que assistiram em direto cerca de 24 milhões de pessoas. Foi o quinto discurso televisivo da rainha, além do seu tradicional discurso de Natal.

“Espero que nos anos que aí vêm, todos possam ter orgulho em como responderam a este desafio”, declarou Isabel II lembrando o seu primeiro discurso televisivo, há 80 anos atrás, nos tempos do Blitz, os duros bombardeamentos nazis a Londres. Na altura, Isabel e a sua irmã, Margarida, dirigiram-se às crianças que tiveram de fugir para o campo, para longe das suas famílias.

“Hoje, mais uma vez, muitos sentem uma dolorosa sensação de separação dos seus entes queridos”, reconheceu a rainha britânica. “Agora, como então, sabemos que, no fundo, é a coisa certa a fazer”, garantiu, deixando um mensagem de esperança. “Melhores tempos regressarão. Estaremos com os nossos amigos outra vez. Estaremos com as nossas famílias outra vez”, prometeu Isabel II. Rematou com a frase “we will meet again”, ou “encontrar-nos-emos outra vez”, uma aparente referência à música de Vera Lynn, uma espécie de hino para os soldados britânicos que partiram para combater na II Guerra Mundial.