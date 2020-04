Boris Johnson internado nos cuidados intensivos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de 55 anos, foi posto nos cuidados intensivos devido à covid-19, às sete da tarde, após a sua situação clínica piorar ao longo do dia de hoje. Johnson mantém-se consciente e não está a usar um ventilador, avançou a ITV. "O primeiro-ministro pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, para o substituir, caso seja necessário. O primeiro-ministro está a receber excelentes cuidados, graças ao pessoal do sistema nacional de saúde, todo o seu trabalho e dedicação", declarou um porta-voz de Downing Street.

Recorde-se que o primeiro-ministro foi internado no hospital de St. Thomas, em Londres, como uma precaução. O primeiro-ministro tinha febre e, presumivelmente, falta de ar, dado ter recebido tratamento com oxigénio. Mesmo assim, terá tido uma "noite confortável", de domingo para segunda-feira, e manteve-se "bem-disposto", segundo um dos seus porta-vozes - antes do seu estado se deteriorar rapidamente.

Entretanto, a noiva de Boris Johnson, Carrie Symonds, que está grávida, também teve sintomas de covid-19, apesar de não ter feito testes ao vírus. “Passei a semana passada de cama, com os principais sintomas”, escreveu Symonds, de 32 anos, este sábado no Twitter, garantindo: “sinto-me forte e estou a recuperar”.