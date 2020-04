Fugiu homem infetado com covid-19 que foi detido a passear na Póvoa de Varzim

Um homem, de 43 anos, infetado com covid-19, que estava a morar com a mãe na Póvoa de Varzim, está a ser procurado pelas autoridades.

O operário da construção civil foi detido pela PSP, no domingo, por violação grave e obrigado a confinamento, mas acabou hoje por voltar a fugir.

O indivíduo, que estava emigrado em França, voltou para Portugal no passado mês de março, para Fafe, onde reside. Dias depois, e uma vez que apresentava sintomas gripais, acabou por ir ao Hospital de S. João, no Porto, onde testou positivo ao novo coronavírus, mudando-se entretanto para a casa da sua mãe em Aver-o-Mar .

A PSP já alertou as autoridades em Fafe, já que se pensa que o homem poderá ter fugido para a sua residência, juntamente com a sua mãe, de acordo com alguns relatos dos vizinhos.