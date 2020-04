Foram dadas indicações por parte da Santa Sé quanto à celebração dos mistérios centrais da Igreja. Este ano, os padres celebram nas suas paróquias com o mínimo possível de fiéis. Apenas os indispensáveis para o decorrer da celebração. É a Páscoa!

A maioria dos fiéis está confinada às suas casas. Não poderão sair. Assistirão através da televisão ou das redes sociais modernas. É curioso que, de repente, a igreja invadiu o espaço dos media como não tinha feito até ao momento. Os padres e os fiéis usam de todos os meios para se tornarem presentes na vida de cada um.

É um sofrimento para todos não podermos celebrar em conjunto esta Páscoa. Faz-se eco as Palavras de Jesus: «Tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa convosco!». E diz a escritura que Jesus deu indicações claras acerca da celebração da Páscoa. «Vai a casa de tal pessoa e no andar de cima, alcatifado, diz ao dono que o Mestre manda preparar a Páscoa».

Foi nessa sala, preparada, alcatifada, no primeiro andar, que Jesus Cristo celebrou com os seus discípulos. Foi dessa sala que saiu para o Getsemani para ser preso. Celebrou a Páscoa como todos os Judeus, com pão e com vinho, e deu a estes elementos um novo sentido. Agora a Páscoa – a passagem – já não era apenas a saída do Egito, mas a saída de Cristo deste mundo para o Pai.

Pega nos evangelhos e segue as instruções. Jesus Cristo desejou ardentemente comer esta Páscoa contigo e comigo. Alguns dizem que não podem ir à igreja e que podem simplesmente rezar em casa. Simplesmente? Mas é isso que fazemos em cada celebração. Rezamos. Encontramo-nos com Deus.

Não te esqueças de celebrar a Páscoa. Faz como os discípulos. Arranja a casa. Alcatifa uma parte da tua casa. Mete uma toalha bonita com uma cruz e uma vela. Se tiveres uma palma podes também coloca-la à volta da cruz. Abre as escrituras nas leituras da Paixão. Reúne a família e reza. Lê as escrituras.

Senta-te atentamente no sofá e podes ver na televisão a celebração dos mistérios da Páscoa de Cristo. Este ano será assim, para o ano, não sabemos. Mas este ano podes ver na televisão. Uma maravilha. Passares em família com os teus filhos, os teus pais.

Lê a Palavra. Escuta-a. Espera um pouco e recolhe-a no teu coração. Rasga o teu coração, porque provavelmente é a primeira vez que estás a viver a Páscoa. Provavelmente é a primeira vez que tens algum tempo para estar com a tua família nuclear e que te podes sentar para olhar para o Senhor trespassado nos pés.

Pode acontecer que seja a primeira vez que muitos cristãos poderão ter a oportunidade de ver uma celebração dos Ramos e estender as suas capas para Jesus entrar. Provavelmente será a primeira vez que muitos entrarão na missa da Ceia do Senhor ou na Celebração da Paixão. Fica tranquilo!

Muitos ateus? Muitos sem fé? Muitos revoltados? Muitos angustiados? Uma coisa temos todos a certeza: esta Páscoa será diferente de todas as outras Páscoas. Esta Páscoa será para nós um memorial em que Deus entrará nas casas de cada um para nos fazer passar à fé verdadeira.

Simplesmente rezar? Não te importes, reza!