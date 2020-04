Turismo no Algarve viveu pior março de sempre

A taxa de ocupação turística no Algarve foi a mais baixa de sempre no mês de março. Os efeitos da pandemia de covid-19 fizeram-se sentir, e com a declaração do estado de emergência a taxa de ocupação caiu dos 52,8%, registada em 2019, para os 28,6%. O valor fica abaixo do anterior recorde negativo registado em março de 2013 (onde se verificou uma taxa de ocupação de 45,1%).

De acordo com os dados divulgados pelo Turismo do Algarve, os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o português (-54,5%), o alemão (-51,7%) e o britânico (-48,9%).

Com estes resultados, o volume de vendas diminuiu 29,8%. Feitas as contas, e desde o início do ano, a taxa de ocupação de alojamento regista uma descida média de 13,8% e o volume de vendas uma descida de 1,4%.

Ao longo do mês de março, cerca de 60% da oferta disponível encerrou devido à pandemia do novo coronavírus. “Cerca de 10% encerrou em 1 de abril, enquanto a generalidade da restante oferta preparava-se para o fazer”, refere a entidade.