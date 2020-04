Chega quer subsídio de risco para os profissionais que estão na linha da frente

Projecto de resolução prevê subsídio de risco durante o tempo em que vigorarem as medidas excecionais

O Chega apresentou um projeto de resolução para que seja atribuído “um subsídio de risco aos profissionais que se encontram na linha da frente do combate à pandemia”.

O subsídio de risco seria destinado a médicos, enfermeiros, auxiliares de ação médica, elementos das forças de segurança, bombeiros, farmacêuticos, militares, profissionais do setor da segurança privada que prestem serviço em unidades hospitalares e funcionários de lares de idosos.

O diploma prevê que este subsídio de risco seja atribuído durante o tempo em que vigorarem as medidas excecionais aprovadas no âmbito do combate à pandemia.